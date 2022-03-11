Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге один из местных жителей осуждён за мошенничество с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



По данным следователей, он похитил у граждан более 12,9 млн рублей. Пострадавшими оказались клиенты интерьерного салона. Деньги у них этот гражданин выманил под предлогом продажи дорогостоящей мебели.

Преступная деятельность велась ещё в 2012—2014 годах. Осуждённый был директором организации, торгующей мебелью, и одним из её учредителей. Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил ему шесть лет колонии общего режима. Этот приговор пока не вступил в силу.