Сидней, Австралия, 11 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Доминик Перротте, премьер-министр Нового Южного Уэльса, одного из двух штатов Австралии, пострадавших от разрушительных наводнений, признал, что было «много пробелов» в работе местных спасательных служб, когда они ликвидировали последствия стихийного бедствия. Об этом он заявил 11 марта на пресс-конференции в Сиднее, передает телеканал Nine News.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

На прямой вопрос, поддерживает ли он «на 100 процентов» деятельность министерства с бюджетом в 1,4 миллиарда долларов, Перротте заявил, что он всегда защищает работу «всех правительственных учреждений».

«Нет никаких сомнений в том, что с момента происшествия до того времени, когда государственные органы смогли получить доступ к различным сообществам [для ликвидации последствий наводнения], было много пробелов, полагаю», — заявил премьер-министр штата.

По его словам, была проведена оценка того, как можно улучшить работу правительства для борьбы с подобными стихийными бедствиями.

«И да, уровень координации мог бы быть лучше», — признался Перротте.