Донецк, , 09:16 — REGNUM Взятие Волновахи — это маленькая победа, которая приведёт к большой. Об этом 11 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем. Сопротивление было очень серьезное. Это маленькая победа, которая приведет к большой — взятию Мариуполя. Дух украинских военных будет сломлен, они убедились, что никто на помощь к ним не придет», — сказал Басурин.

По его словам, предстоит сделать окончательную зачистку, разминировать город, а после вернуть его к нормальной жизни.