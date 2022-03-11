Ульяновск, 11 марта 2022, 09:16 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после «экстремистского заявления» компании Meta, которая является владельцем Facebook и Instagram, отказался оставаться пользователем данных «враждебных социальных сетей». Об этом он заявил на своей странице в телеграм-канале.
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Глава региона отреагировал на действия руководства Meta, назвав экстремистским открытие интернет-площадок «для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране».
Подробнее: Meta разрешила призывы к насилию в отношении российских военных
А также: Посольство РФ потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta
И добавил: «Будем на связи! Россия, вперёд!»
Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2022 года посольство России в США обратилось с требованием к Вашингтону пресечь экстремистскую деятельность американской компании Meta, которая разрешила размещать призывы к насилию в отношении руководства РФ и российских военнослужащих.