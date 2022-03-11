Владивосток, , 09:23 — REGNUM Во Владивостоке уже начали создавать платные парковки вдоль дорог, как это делается во многих российских и зарубежных городах. Первые платные парковочные места появятся уже совсем скоро вдоль центральных улиц. В дальнейшем практику распространят и на другие районы города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Приморья.

Парковка Vovka

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«Этот вопрос назрел для города уже очень давно. На первом этапе в рамках концессионного соглашения выделенное платное парковочное пространство появится в центре города — на Светланской, Фонтанной, Пологой, Прапорщика Комарова и Пограничной. Всего на 395 мест. Разработанный документ четко прописывает все аспекты данной деятельности, в том числе и льготы для отдельных категорий граждан», — пояснил замглавы Владивостока — руководитель управления дорог Николай Зайцев.

Компания «Цифровое Приморье» установит необходимое оборудование, смонтирует камеры и запустит паркоматы.

«Перед тем, как на той или иной улице введут платное парковочное пространство, городское управлением дорог заблаговременно уведомит автомобилистов. Будет сообщена и стоимость парковки», — добавил Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге оплатить парковочное место можно теперь и через единое приложение «Парковки России».