Канберра, , 09:42 — REGNUM 11 марта гостем телеканала Nine News стал министр обороны Австралии Питер Даттон. Среди прочего его спросили, почему военные, развернутые для борьбы с последствиями разрушительных наводнений и спасении людей, отличились нерасторопностью при выполнении возложенных на них задач в критической ситуации.

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По словам Даттона, для ликвидации последствий наводнения в северной части Нового Южного Уэльса и юго-восточной части Квинсленда военнослужащие Сил обороны Австралии были отправлены заблаговременно. Однако военные не могли быть развернуты еще раньше из соображений безопасности.

Погодные условия, по словам министра, также долгое время диктовали свою волю и не позволяли использовать военные вертолеты для спасения гражданских лиц.

«Наши люди спасли 113 человек, эвакуировав их с крыш домов. Таков был наш первоначальный ответ. Часами и днями именно наши люди были единственными в воздухе из-за непогоды», — заявил министр.

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