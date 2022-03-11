Белгород, 11 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Поставки медицинского оборудования и препаратов для детей с сахарным диабетом будут осуществлены в полном объёме в Белгородскую область, сообщил 11 марта губернатор Вячеслав Гладков.

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Глава региона заверил, что, несмотря на санкции, проблем с поставкой тест-систем для детей, больных сахарным диабетом, на 2022 год нет. Минздрав области получил от поставщиков гарантийные письма — все медикаменты будут получены.

«Что касается запланированных на этот год поставок медицинского оборудования, то в ближайшее время Минздрав Белгородской области будет проводить встречи с производителями и поставщиками, в том числе выезжая на производство, чтобы удостовериться, что все поставки будут осуществлены», — добавил губернатор.

В Белгородской области тест-системы получают более 500 детей-диабетиков, оборудование предоставляется им бесплатно в рамках госгарантии.