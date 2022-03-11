Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Курс грузинского лари на валютной бирже 10 марта прекратил падение и укрепился на восемь пунктов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

Купюра лари Иван Шилов © ИА REGNUM

«События на Украине несомненно отразятся на экономике Грузии, но не в том масштабе. Это мы вчера увидели по курсу валюты», — сказал Хуцишвили.

Он отметил, что все каналы, по которым Грузия получает иностранную валюту работают. Объём экспорта в январе вырос на 46%. Также есть рост в феврале и ожидается в марте. Растёт и объем денежных переводом из-за границы.

«Все эти направления характеризуются быстрым темпом восстановления и у валютных поступлений, на данном этапе мы можем сказать, восходящая тенденция», — отметил министр.

Хуцишвили также сообщил, что в министерстве разрабатывают планы на случай негативных сценариев, чтобы сохранить поступления валюты в страну.

Напомним, за последние две недели стоимость лари к доллару США упала на 13%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии исследовали влияние российского капитала на грузинский бизнес