Москва, , 09:12 — REGNUM В ходе наступательных действий во время специальной военной операции по защите Донбасса подразделения российских Вооруженных Сил продвинулись на 17 км. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Кроме того, он добавил, что российские войска вышли за это же время на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения киевских силовиков в Мариуполе.