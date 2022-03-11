Москва, 11 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили город Волноваха, заявил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до шести км», — заявил Конашенков.

Он добавил, что подразделения Народной милиции ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.

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Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 км.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — отметил Конашенков.

За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил, в том числе: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.

Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.