Канберра, , 09:12 — REGNUM Утром 11 марта ученики старшей школы Кастерстон были удивлены, когда увидели, как маленькая безобидная коала пыталась проникнуть в кампус школы через стеклянные двери. К счастью, незваный гость не представлял угрозы для сотрудников школы и ее воспитанников, передает телеканал Nine News.

Коала

Сначала дети заметили, как пушистый зверек отчаянно царапает стеклянные двери школы во дворе. После тщетных попыток животное отошло от здания и начала изучать растительность школьного дворика.

Затем сотрудники предложили зверю миску с едой, а в это время дети на безопасном расстояние наблюдали за коалой. Животное не проявляло признаков агрессии и, немного погостив на территории школы, покинуло дворик и пропало из виду в соседних зарослях.