Москва, , 09:14 — REGNUM Ещё два объекта военной инфраструктуры Украины — аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске — выведены из строя в результате действий российских войск. Об этом сообщил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Он уточнил, что утром 11 марта российские военные применили высокоточное оружие большой дальности. Удар был нацелен на военные аэродромы.

«Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — заявил Конашенков.

Он сообщил также, что вооружённые силы Донецкой Народной Республики освободили город Волноваху. Под контроль ДНР перешли населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Кольцо окружения вокруг Мариуполя, как сообщало ИА REGNUM, продолжает сжиматься.

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