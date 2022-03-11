Москва, , 09:08 — REGNUM С начала военной спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины, заявил 11 марта официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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По его словам, за время спецоперации уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники.

Конашенков рассказал, что за последние сутки были сбиты три украинских вертолёта Ми-24 и восемь беспилотников, а войска Донецкой Народной Республики освободили Волноваху.