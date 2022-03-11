Тляратинский район, Дагестан, , 09:08 — REGNUM В Дагестане произошло обрушение горной породы на автомобильную дорогу в Тляратинском районе. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов. Во время камнепада никто из граждан не пострадал, сообщили 11 марта в региональном управлении МЧС.

Информация о сходе горных пород на 14-й километр дороги регионального значения Тлярата — Камилух поступила в 20:55 10 марта.

«В результате схода горных пород жертв и пострадавших нет. Без автомобильного сообщения остаются 12 населенных пунктов с населением 5356 человек, из них 1588 человек — дети. Социального напряжения среди населения нет. Жизнеобеспечение не нарушено», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС уточнили, что отрезанной от мира оказалась территория, на которой расположен 651 жилой дом, а также семь детских садов и восемь школ. При этом нарушения жизнеобеспечения людей нет. С утра 11 марта на заблокированном участке дороги началась расчистка от завалов. Планируется освободить проезд от горных пород к 13:00 11 марта.