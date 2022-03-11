Кызыл, , 09:08 — REGNUM В горах Тувы возможен сход лавин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.

Лавина Henk Monster

В связи с этим спасатели рекомендовали жителям и туристическим группам не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты.

Напомним, на днях в соседней Бурятии под лавину попала группа туристов. По предварительным данным, один человек погиб. На поиски тела из Иркутска вылетел вертолёт со спасателями.

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