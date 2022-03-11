Обнинск, Калужская область, 11 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Сотрудники обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области отмечены наградами XXII всероссийского конкурса «Инженер года-2021». Семь специалистов предприятия направления «Керамика» вошли в число лучших инженеров России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

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По результатам второго тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» звания лауреатов удостоены три представителя обнинского предприятия — инженеры научно-исследовательской лаборатории, изучающей материалы на основе тугоплавких оксидов, Елена Кораблева и Юрий Охлупин, а также ведущий специалист цеха производства изделий на основе керамических и стеклопластиковых материалов для авиационной техники Андрей Храмов. По версии «Инженерное искусство молодых» лауреатом стал инженер-конструктор отдела проектирования и расчета конструкций летательных аппаратов Владимир Петухов, специализирующийся в области проектирования испытательных стендов и стендового оборудования. Инженерам Илье Тимохину, Кириллу Шошину и Виктору Панёнкову по результатам конкурса присвоено звание «Профессиональный инженер России».

«Победа и даже просто участие в конкурсе «Инженеры России» — показатель высокого профессионального уровня наших специалистов. Это объективный индикатор как уже достигнутых успехов, так и инженерно-конструкторского потенциала коллектива предприятия», — отметил генеральный директор Андрей Силкин.