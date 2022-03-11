Биробиджан, , 09:19 — REGNUM Продукты и товары первой необходимости для людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, собирают в Еврейской автономии. Для беженцев приготовили 700 кг гуманитарной помощи. Её собирали в общественной приёмной «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе правительства ЕАО.

Российская гуманитарная помощь Mil.ru

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«Неравнодушные жители скинулись и купили средства гигиены, кастрюли, памперсы для детей, посуду, долгосрочные продукты. Наша область никогда не была равнодушна к бедам других! И я горд и благодарен всем за то, что с течением времени мы с вами не утратили желания помогать, быть соучастными и отзывчивыми», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Антон Акимов.

Он рассказал, что многие звонят и спрашивают, что лучше приносить. Есть и те, кто готовы принять беженцев, если они приедут в Еврейскую автономию.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки коробок с консервами и сотни килограммов круп повезли из столицы Амурской области в Ростов-на-Дону. Акцию по сбору гуманитарной помощи проводили в одиннадцати магазинах Благовещенска.