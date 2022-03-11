Березовский, Кемеровская область, , 09:02 — REGNUM В Кемеровской области за нарушение требований безопасности будут судить четверых работников центральной обогатительной фабрики Березовского. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Сварка (сс) Pexels

По данным следствия, в июне 2021 года 51-летний начальник участка устно поручил бригаде электрогазосварщиков работу в цехе обогащения. Также устно он поручил 30-летнему мастеру участка проконтролировать её. При этом 34-летний бригадир электрогазосварщиков передал наряд вновь принятому сварщику, который не прошёл специального обучения. И когда 34-летний сварщик монтировал ограждения находящиеся рядом контейнеры с легковоспламеняющимися реагентами воспламенились. В ходе пожара погибла 58-летняя крановщица.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.