Москва, , 09:02 — REGNUM В ходе военной спецоперации России на Украине было сбито три вертолёта и восемь беспилотных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом 11 марта сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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За минувшие сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2», рассказал Конашенков.

Кроме того, войсками ДНР освобождён населённый пункт Волноваха.