Уфа, , 09:04 — REGNUM Метель и усиление ветра ожидается в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Сообщается, что днем 11 марта в южных районах Башкирии ожидается снег, метель при усилении ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха в регионе днем может подняться до — 4 °C, а по юго-востоку ожидается понижение температуры до — 14 °C.

12 марта в республике существенных осадков не ожидается, в южных районах может пройти небольшой снег. Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до — 28 °C, днем может потеплеть до — 5 °C.

13 марта в Башкирии ожидается небольшой снег. Ночью может похолодать до — 28 °C, столбик термометра днем может подняться до — 5°.