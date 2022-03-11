Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве в 2021 предприятия увеличили производство бумаги и бумажных изделий почти на 57,7% по сравнению с 2020 годом, по сравнению с 2019 годом — в 2,3 раза, сообщается на портале мэра столицы.

Стопка бумаг

Производители бумаги поставили товаров на 46,3 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Московские компании специализируются на выпуске упаковочных изделий — пакетов, коробок и прочей бумажной тары.

В Москве на сегодняшний день работает 41 производитель бумаги и бумажных изделий. Численность работников этих организаций за год выросла почти на треть, до 7,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объём промышленного производства по итогам января — октября 2021 года вырос на 28,1%.

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