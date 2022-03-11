Оренбургский район, Оренбургская область, 11 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении директора физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в посёлке Пригородный Оренбургского района, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Руководителя спорткомплекса подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, мужчина фиктивно трудоустроил работника с целью хищения бюджетных средств. Ущерб составил 340 тыс. рублей.

«В настоящее время в рамках уголовного дела производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию», — сказали в ведомстве.