Томск, 11 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Строительство межуниверситетского кампуса в Томске в сегодняшних условиях остаётся одним из приоритетных проектов для правительства России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Администрация Томской области Проект межвузовского кампуса в Томске

По словам губернатора Сергея Жвачкина, Томск является университетским городом и все был ориентирован на обучение жителей азиатской части России и мира.

«Поэтому томский кампус остается одним из приоритетных проектов для правительства России и сегодня. Но нам нужно набирать скорость в реализации этого проекта №1», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальником департамента специальных проектов области был назначен Дмитрий Сон, ранее работавший заместителем проректора Томского государственного университета. Департамент отвечает за создание кампуса.