Казань, 11 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Ак Барса» шайбы забросили нападающие Артём Галимов, Дмитрий Кателевский, Кирилл Панюков и защитник Стивен Кэмпфер. У «Авангарда» отличились форварды Сергей Толчинский, оформивший дубль, и Алексей Емелин.

Таким образом, «Авангард» ведёт в серии со счётом 3:2. Следующий матч пройдёт 10 марта в подмосковной Балашихе.