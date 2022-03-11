Нефтеюганск, Югра, 11 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) на территории «Водоканала» начинается строительство фильтровальной станции. Об этом сообщала землякам глава города Эльвира Бугай на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Admugansk.ru Флаг Нефтеюганска

»В ближайшие дни начнётся забивка свай для устройства фундаментов зданий станции. Работы будут производится согласно графику в период с 9:00 до 19:00 в течение 50 календарных дней. Прошу вас отнестись с пониманием и набраться терпения», — обратилась к нефтеюганцам глава города.

В социальных сетях жители Нефтеюганска уверяют, что готовы терпеть шум и дольше, лишь бы долгожданная фильтровальная станция появилась не на бумаге, а в реальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Юганскводоканал» осуществляет водозабор из скважин, затем вода проходит очистку через станцию обезжелезивания и лишь потом поступает в город. Модернизированная в 2013—2018 годах станция обезжелезивания не обеспечивает очистку воды до нормативных показателей. Качество поступающей в Нефтеюганск воды остаётся неудовлетворительным по содержанию железа, аммиака, цветности. По иску прокуратуры ещё феврале 2020 года суд обязал власти Нефтеюганска и АО «Юганскводоканал» устранить выявленные нарушения.