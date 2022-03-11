Донецк, 11 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Донецкой Народной Республики освободили город Волноваха. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Волноваха являлась укреплённым районом ВСУ и других украинских вооружённых формирований. За населённый пункт велись ожесточённые бои.

Также в Минобороны рассказали о сбитых украинских вертолётах и беспилотниках.