Орск, Оренбургская область, 11 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области задержаны два должностных лица города, осуществляющие ветеринарный и фитосанитарный надзор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ksonline.ru Взятка

Чиновников подозревают во взяточничестве. Факты получения взяток выявили сотрудники муниципального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с полицейскими из УМВД по региону.

По предварительным данным, 47-летний и 50-летний мужчины получили от представителей сельхозпредприятий свыше 180 тыс. рублей за общее покровительство и обеспечение беспрепятственной выдачи карантинных и фитосанитарных сертификатов. По материалам полицейской проверки следственные органы возбудили уголовные дела.

Как сообщил официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов, уголовное дело в отношении двух государственных инспекторов Орского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Оренбургской области расследуется орским следственным отделом регионального ведомства.