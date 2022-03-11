Душанбе, 11 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Ночью с 10 на 11 марта киргизские пограничники обстреляли село Чоркух Исфаринского района Таджикистана. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Людской Милиция Таджикистана

«Стрельба началась в 01:20 ночи (местное время) и продолжалась около 1,5 часов. Под обстрел попали две махалли (квартала) Чоркуха — имени Ибода Файзуллоева и Бустон», — говорится в публикации.

По предварительной информации, в результате ночного обстрела раненных и жертв нет.

«Пограничники Киргизии в одностороннем порядке обстреляли дома. Сейчас начато расследование и будет определен ущерб инцидента. Жители никуда не уходили, оставались ночевать и не выходили из дома», — сказал в беседе с «Азия-Плюс» глава села Чоркух Шукурхон Насриев.