Уфа, 11 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Алексей Пустозёров, Глеб Кузьмин и Николай Кулёмин. У «Сибири» отличились форвард Александр Шаров и защитник Егор Аланов.

Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл серию счётом 4:1 и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, в котором сыграет с челябинским «Трактором».