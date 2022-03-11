Артём, Приморский край, 11 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Артёме с началом тепла начался второй этап реконструкции детского парка — место отдыха вошло в число объектов, которые благоустроят в Приморье по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморья Парк в Артёме

В прошлом году в парке «Артемка» обновили пешеходные дорожки, установили современные скамьи, построили общественный туалет, смонтировали освещение, проложили систему водоотвода. Также восстановили барельефы на колоннах одной из входных групп.

В этом году планируют заменить ограждение, озеленить территорию, установить качели и другие малые архитектурные формы.

Чуть позже сделают навес-козырёк с 14 двухместными качелями.

Продолжится озеленение территории парка. Предстоит высадить более 2 тыс. саженцев кизильника, гортензии, бересклета, спирея, а также более 40 деревьев ели, сосны, клена и рябины.

Всего в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Приморье благоустроят 45 объектов в 22 муниципалитетах.

«ОНФ принимает участие в контроле за качеством работ по благоустройству на всех этапах — от начала и до приёмки. Замечательно, что в список реконструкций попадают объекты, которые определяют сами жители в ходе голосования. В этом году погода позволяет начать работы раньше обычного. Так что дети получат обновлённый парк уже совсем скоро», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в природно-историческом парке «Битцевский лес» в московском районе Чертаново Центральное появится рекреационный центр с яблоневым садом и городским огородом. Там же откроют оранжерею, кафе и обустроят спортивные площадки.