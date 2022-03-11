Москва, 11 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Meta может быть запрещена в России как экстремистская организация, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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Он обратил внимание на то, что компания Meta разрешила на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан — теперь за такие высказывания в Facebook и Instagram пользователи с Украины, из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии не рискуют попасть в бан.

«То, что делает Meta, называется «разжигание межнациональной розни» — и квалифицируется по российским законам как экстремизм. Да и не нужно быть знатоком законов, чтобы понять: корпорация умышленно стравливает целые этносы между собой», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Депутат уверен, что правовая оценка таких действий не заставит себя долго ждать.

«Экстремистские организации не имеют права действовать на территории РФ», — подчеркнул он.