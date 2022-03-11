Париж, 11 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о защите граждан и бизнеса в условиях роста цен на газ. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Наш приоритет: защитить сограждан и бизнес в условиях роста цен на газ. Помимо национальных мер, таких как замораживание цен во Франции, мы, европейцы, должны найти прочные механизмы для снижения, а затем и устранения зависимости от российского газа», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своей готовности способствовать восстановлению Украины после специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса заявили лидеры стран и правительств Европейского союза.