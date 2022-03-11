Уфа, 11 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на расширение возможности изучения родных языков, намерено внести в Госдуму государственное собрание Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Данный законопроект касается изучения родного языка и родной литературы в общеобразовательных организациях. Он расширяет условия для изучения этих предметов теми детьми, у которых сложилась потребность в более глубоком освоении родного языка и литературы», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Поправки к действующему закону об образовании позволят школьникам выбирать образовательные программы этнокультурной направленности, изучать родную литературу и родной язык на протяжении всего обучения в школе, отмечают парламентарии.

«Законопроектом предлагается предоставить исполнительным органам власти субъектов Российской Федерации возможность самим устанавливать правила приема детей в образовательные организации, реализующие программы этнокультурной направленности», — пояснил Толкачев.

Кроме этого, предлагается изменить формат государственной итоговой аттестации по родной литературе и родному языку.

«В частности, по аналогии с ЕГЭ по другим предметам, проводить региональный государственный экзамен, а его результаты учитывать при зачислении в вуз на профильные образовательные программы по подготовке учителей родных языков или других специалистов, которым для выполнения профессиональных функций нужны знания родного языка и литературы», — сообщил спикер республиканского парламента.

Сообщается, что проект закона направлен на сохранение национальной культуры народов России и родных языков.

Решение о направлении законопроекта в Госдуму будет принято в конце марта на ближайшем пленарном заседании госсобрания Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли закон о совместном обучении в школах братьев и сестёр.