Пекин, 11 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Китае кибератаки из-за границы осуществлялись для захвата контроля над компьютерами и последующих атак с них на Россию, Украину и Белоруссию, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», — сообщает агентство.=

Отмечается, что в 87% целью кибератак была Россия. При этом большинство кибератак осуществляется с территории США.

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