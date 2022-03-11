В Южной Корее в январе зафиксировали профицит платежного баланса
Сеул, 11 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В январе 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $1,81 млрд, что почти на $5 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
По их словам, профицит сохраняется на протяжении 21 месяца подряд.
Профицит товарного баланса составил $670 млн, что на $3,6 млрд больше, чем в январе 2020 года. Экспорт товаров из страны вырос на 19,8%, до $56,13 млрд, а импорт — на 34,4%, до $55,46 млрд.
Дефицит в сфере услуг составил $450 млн.
Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.