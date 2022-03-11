Сеул, 11 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В январе 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $1,81 млрд, что почти на $5 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, профицит сохраняется на протяжении 21 месяца подряд.

Профицит товарного баланса составил $670 млн, что на $3,6 млрд больше, чем в январе 2020 года. Экспорт товаров из страны вырос на 19,8%, до $56,13 млрд, а импорт — на 34,4%, до $55,46 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $450 млн.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.