Окинский район, Бурятия, 11 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Из Иркутска в район перевала Пушкина в Окинском районе Бурятии вылетел вертолёт байкальских спасателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, они намерены начать поиски погибшего под лавиной туриста.

Вертолет МЧС

В состав группы, как отмечается, входят десять спасателей, прошедших лавинную подготовку.

Вечером 8 марта на связь с Бурятской республиканской поисково-спасательной службой удалось выйти на короткое время туристам из незарегистрированной группы и сообщить о сходе снежной массы, в результате чего погиб один их товарищ.

«Из-за погодных условий — штормового ветра и осадков авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. Ситуацию также осложняло отсутствие прямой связи с группой, попавшей под сход снежной массы», — отметили в ведомстве.

Туристам вновь удалось дозвониться лишь 10 марта. Они сообщили, что идут в село Тагархай, куда также выдвинулись бурятские спасатели наземным транспортом. Ситуация находится на контроле Главных управлений МЧС по Бурятии и Иркутской области.