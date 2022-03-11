Оренбург, 11 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области продолжается спад заболеваемости ОРВИ. Снижением происходит в основном за счет детей младше двух лет и взрослого населения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Tverigrad.ru Карантин

За неделю (28 февраля — 6 марта) в Оренбуржье зарегистрировано 15,8 тыс. случаев заболевания, в том числе 6 тыс. — среди детей. На Оренбург приходится 38,2% заболевших ОРВИ. Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

Из-за вспышки ОРВИ в двух школах полностью приостановлен учебный процесс. Частично карантин ввели в трех школах (три класса) и одном детском саду (одна группа).