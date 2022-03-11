Афины , 11 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Из-за необычно холодной погоды в Греции в нынешнем году, в Афинах в ночь на 11 марта выпал снег. Об этом 11 марта сообщает Национальная метеорологическая служба EMY.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Уточняется, что холода на территорию Греции принес циклон «Филипп», с которым в регион пришли холодные воздушные массы из северной Европы. В результате этого низкие значения температуры воздуха, местами сильные морозы и снегопады в стране будут наблюдаться до 13 марта.

При этом указывается, что в ночь на 11 марта в Афинах вновь выпало один-два сантиметра снега, а на севере Греции установились морозы от — 7 до — 10 °C. Также в некоторых регионах из-за обледенения и снега закрыто движение автотранспорта и в школах Аттики отменены занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальная метеообсерватория Китая продлила желтый уровень тревоги из-за густого тумана в некоторых регионах страны.