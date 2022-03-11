Кабул, 11 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Кампания поквартирных обысков началась в афганской провинции Герат, несмотря на широкую критику после подобных действий в Кабуле и некоторых других провинциях.

Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», ряд жителей микрорайонов «Дивизия» и «11-й полк» города Герата говорят, что некоторые районы, где проживают бывшие правительственные чиновники, за последнюю неделю были обысканы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Саид Ашраф Садат, координатор Сети гражданских институтов в Герате, раскритиковал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в эксклюзивном интервью «Шафакна», подтвердив начало поквартирных обысков в Герате.

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На вопрос, каковы правовые и исламские основания действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сказал: «На мой взгляд, в религии ислама уважение к человеку должно быть выше, чем уважение к Каабе, но, к сожалению, в последнее время Исламский Эмират не считается с тем, что является уважением к людям. Имеет место плохое обращение с населением, человеческое достоинство попирается, особенно в ходе поквартирных обысков».

По словам Садата, в некоторых случаях дома обыскивались без присутствия женщин-полицейских.

«Я не знаю, по какому закону это делается. Эта практика противоречит национальному и исламскому законодательству и обычаям, и эти обыски проводятся талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвольно», — сказал Садат.

Он говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не обеспечивают безопасность, но и нарушают её.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен сначала определиться, какому закону они следуют, национальному или исламскому, — сказал Садат. — Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вообще не соблюдают никаких законов. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мог бы прийти к соглашению с людьми; вместо того, чтобы принимать подобные решения, они могут снизить уровень оппозиции и устранить первопричину конфликта за счёт удовлетворения населения».

Садат также назвал безобразным явлением проникновение боевиков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в дома и заявил, что по обычаям афганского народа даже преступник находится в безопасности в своём доме.

Он считает, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжат так обращаться с народом, могут возникнуть недовольство, политическая и военная оппозиция. Садат добавил, что радикалы обеспокоены народным сопротивлением, из-за чего они обыскивают дома и собирают оружие у населения.

Он заявил, что народ Афганистана уже не тот, что был четыре десятилетия назад, и у него больше политического сознания, чем в прошлом. По его словам, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прислушаются к волеизъявлению народа, вспыхнет гражданское неповиновение и даже военное противостояние.

«В настоящее время [Афганистан] небезопасен, многие покинули страну, а некоторые скрываются, — сказал он. — Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогут представить политическую программу, основанную на волеизъявлении народа, недовольство возрастёт и возникнет гражданское неповиновение, политическое неповиновение и, в конечном итоге, начнётся военная конфронтация».

Садат добавил, что опыт правительств Афганистана показал, что никто в здравом смысле не может авторитарно править в такой стране, как Афганистан