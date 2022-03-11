Кемерово, 11 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Правительство Кемеровской области с начала февраля столкнулось с ростом кибератак на официальный сайт. За последние две недели их активность выросла. Об этом сообщил официальный телеграм-канал блока экономического развития кузбасской администрации.

Pixabay.com Кибератаки

«На официальный сайт администрации правительства Кузбасса зафиксировано около 950 тысяч атак различного уровня опасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты круглосуточно мониторят состояния инфраструктуры и при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты информационных ресурсов регионального правительства.