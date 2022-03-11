Москва, 11 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Москве в городском лесопарке «Кусково» в 2022 году проведут экологическую реабилитацию. Посетители смогут отдыхать на территории парка, но с большим комфортом, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид из парка на музей-усадьбу Кусково

В ходе восстановительных мероприятий очистить несколько прудов. Реконструируют Горбатый мост, обустроят мостики через Лесной ручей, оборудуют зоны для пикников. В парке «Кусково» появятся воркаут-зоны и велодорожки. Детские площадки стилизуют под дома сказочных персонажей.

Также в парке установят автоматы по продаже корма для диких животных. Ограничат транзитный проезд автомобилей через парк. Кроме того, в лесопарке высадят растения редких и исчезающих видов.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке «Кусково» планируется восстановить несколько историко-культурных объектов.

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