Калуга, 11 марта 2022, 10:37 — REGNUM Всероссийский урок памяти командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России Нурмагомеда Гаджимагомедова, удостоенного посмертно звания Героя России, состоится в школах Калужской области 11 марта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.
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Школьникам расскажут о судьбе и подвиге российского военнослужащего, достойно выполнявшего свой долг и героически погибшего во время специальной операции по защите Донбасса.
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