Горно-Алтайск, 11 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Центр мониторинга социально-экономической ситуации на базе налоговой службы создан в Республике Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, здесь будут изучать предложения и вырабатывать меры поддержки бизнеса и граждан в новых экономических условиях.

Правительство Республики Алтай Горно-Алтайск

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«Задачей Центра является сбор и анализ информации о рисках снижения показателей финансово-экономической деятельности и организация каналов обратной связи от налогоплательщиков», — добавили в мэрии.

Информация будет передаваться на федеральный уровень для принятия эффективных решений правительством России.

В Центр могут обратиться предприниматели и обычные граждане, если на них повлияли последствия складывающейся экономической ситуации.