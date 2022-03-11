Пермь, 11 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Перми осуждена председатель правления ТСЖ «Писарева 25б». Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд

Женщина признана виновной в присвоении и растрате более 1,2 млн рублей, принадлежащих ТСЖ. Пермячка, пользуясь служебным положением, сняла деньги с расчетного счета организации и распорядилась по своему усмотрению. Похищенные денежные средства предназначались для оплаты услуг за вывоз твердых коммунальных отходов

Суд назначил председателю правления ТСЖ два года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и обязал возместить ущерб. Кроме того, женщине запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами в течение полутора лет.

Отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.