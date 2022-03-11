Горловка, ДНР, 11 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Утром 11 марта киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов калибром 120 мм. Об этом 11 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

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Уточняется, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:30 мск и в ходе него по городу было выпущено пять мин указанного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования использовали БМП-21 «Град» для обстрела Горловки.