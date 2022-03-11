Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесли приговор чиновнице, которая присвоила выплаты малоимущих. Бывшему заместителю начальника отдела социальных выплат управления труда и социального развития администрации Новочеркасска удалось похитить не менее 9,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что женщина в течение четырёх лет вносила в списки получателей адресной социальной помощи граждан, которым такая выплата не положена. Затем она забирала пособия обратно под предлогом ошибочного начисления и присваивала деньги.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону за мошенничество приговорил женщину к двум годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.