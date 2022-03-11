Доха, 11 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Представитель правительства Катара при Верховном комиссаре ООН по правам человека в Женеве выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека в Афганистане и призвала запретить дискриминацию женщин в стране. Глава миссии Джаухара ас-Сувайди назвала недавний отчёт комиссии о ситуации в Афганистане тревожным. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Катар

В своём последнем докладе от 7 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о полном крахе в Афганистане сферы прав женщин, журналистов и правозащитников.

Мишель Бачелет выразила «глубокую обеспокоенность» тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничивают права и свободы женщин. Она призвала к «полному участию» женщин в общественной жизни.

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«Катар подчеркивает важность предотвращения дискриминации в отношении женщин и создания условий для их активной роли в обществе», — сказала ас-Сувайди, ссылаясь на доклад.

Глава катарской делегации заявила, что финансово-экономический кризис в Афганистане негативно сказывается на правозащитной деятельности. Она предостерегла от «политизации гуманитарной помощи».