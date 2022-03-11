Нижний Тагил, Свердловская область, 11 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Белорусский город Бобруйск станет побратимом Нижнего Тагила. Об этом в соцсетях написал глава второго по величине муниципалитета Свердловской области Владислав Пинаев.

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Красный флаг

Он отметил, что предложение поступило от белорусской стороны. Руководители городов уже пообщались по видеосвязи и установили, что у их населённых пунктов много общего, и сошлись во мнении о необходимости тесного взаимодействия.

«Так что, в год 300-летия у Нижнего Тагила появится еще один город-побратим», — заключил Пинаев. Как сообщало ИА REGNUM, ранее такой город был у Тагила в Чехии, но после начала спецоперации России по защите Донбасса побратимские связи прервались.