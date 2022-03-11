Сеул, 11 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 марта составил $18,7 млрд, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт

По их словам, среднедневной показатель увеличился на 32,6%.

Экспорт автомобилей из Южной Кореи сократился на 28%, устройств беспроводной связи — на 10%, судов — на 52,7%, однако экспорт полупроводников, напротив, вырос на 28,5%, нефтепродуктов — на 98,8%, стальной продукции — на 25,6%.

Отмечается, что поставки в Китай выросли на 13,5%, в США — на 7,2%, во Вьетнам — на 32,7%, в ЕС — на 9%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени вырос на 15,3%, до $20,1 млрд. Дефицит торгового баланса составил $1,39 млрд.

Импорт нефти в страну вырос на 43,6%, полупроводников — на 18,8%, газа — на 87%, нефтепродуктов — на 46,3%, однако импорт легковых автомобилей упал на 6%.