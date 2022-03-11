Окинский район, Бурятия, 11 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Туристы, попавшие под лавину на перевале Пушкина в Окинском районе Бурятии, вышли на связь со спасателями. Впервые им удалось дозвониться 8 марта, однако связь тогда прервалась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

dahu1 Лавина

Звонившие тогда рассказали, что один человек из их группы погиб в результате схода снежной массы. Днём 10 февраля им вновь удалось выйти на связь.

«По полученным от туристов данным, они следуют в н.п. Тагархай, предположительно, им осталось пройти 7 км. Где они встретятся со спасателями ПСО-2 БРПСС», — отметили в ведомстве.

Из Улан-Удэ в село Кырен Тункинского района также выехали спасатели Бурятского республиканского поисково-спасательного отряда в составе четырёх человек и одной единицы техники.